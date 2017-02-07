Emniyette bÃ¼yÃ¼k deprem emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ yardÄ±mcÄ±sÄ± mahkeme karÅŸÄ±sÄ±nda

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–.C."UyuÅŸturucu ticareti yapmak" suÃ§undan mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre bir uyuÅŸturucu kuryesi geçtiÄŸimiz günlerde Atatürk HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±. Kurye ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu düÅŸünülen ÅŸüphelilerin evine de polis baskÄ±n yaptÄ±. Eve yapÄ±lan baskÄ±nda uyuÅŸturucu (bonzai) ele geçirildi. UyuÅŸturucunun ele geçirildiÄŸi evi kimin kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ran polis, emniyet müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± Ö. C. 'nin adÄ±na ulaÅŸtÄ±. YapÄ±lan operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅŸüpheli Ö. C. bugün BakÄ±rköy Adalet SarayÄ±'nda savcÄ±ya ifade verdi. SavcÄ± Ö.C'yi "UyuÅŸturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle BakÄ±rköy Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk etti.