Erken yaÅŸta evliliÄŸe karÅŸÄ± halkÄ± bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Ã‡ocuk yaÅŸtakilerin kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve evlendirildiÄŸi iddia edilen Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esinin Olgunlar ve SÄ±rÄ±mlÄ± mahallelerinde ev ev gezerek baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± durum tespiti ile bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MüdürlüÄŸünden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi'nde 83 gün boyunca kayÄ±p olan 15 yaÅŸÄ±ndaki Åž.A'nÄ±n AydÄ±n-Nazilli yolu üzerindeki bir evde bulunmasÄ± üzerine gündeme gelen "çocuk yaÅŸta evlilik iddialarÄ±" üzerine bölgede çocuk yaÅŸta evliliÄŸe karÅŸÄ± bilgilendirme çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.Kiraz Belediyesi ve jandarma ekiplerinin iÅŸ birliÄŸi ile yürütülen çalÄ±ÅŸmalarda Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 8 ekibi, daÄŸ köylerindeki 300 eve ziyaretler gerçekleÅŸtirerek vatandaÅŸlarla görüÅŸüyor.

Çocuk yaÅŸta evliliklere karÅŸÄ± bilgilendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 3 yÄ±l önce Kiraz ilçesinde baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gelecek haftalarda Ä°zmir Milli EÄŸitim Ä°l MüdürlüÄŸü ve Müftülük personelinin de projeye dahil edileceÄŸi öÄŸrenildi.Bilinçlendirme çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n okullarda rehber öÄŸretmenler tarafÄ±ndan sürdürüleceÄŸi, camilerde de çocuk yaÅŸta evliliÄŸin sakÄ±ncalarÄ±nÄ±n halka anlatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

SÄ±rÄ±mlÄ± muhtarÄ±ndan gençlere tavsiye

SÄ±rÄ±mlÄ± Mahallesi MuhtarÄ± Ali BaÅŸol, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Åž.A'nÄ±n kaçmasÄ±ndan sonra köylerinin çocuk yaÅŸta evlilik iddialarÄ±yla gündeme gelmesinden çok rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± söyledi.Köylerinde gençlerin 17-18 yaÅŸlarÄ±nda aile rÄ±zasÄ±yla evlendiÄŸini kaydeden BaÅŸol, "13-14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ±n kaçmasÄ± ve evlendirilmesi gelenek deÄŸil, satÄ±lmalarÄ± zaten gelenek olamaz. Ben para alÄ±ÅŸveriÅŸine hiç ÅŸahit olmadÄ±m ama ailelerin maddi durumu zayÄ±fsa yardÄ±mda bulunuyorlar. 13-14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n evlenmesi sakÄ±ncalÄ±. Ben de eÅŸimi kaçÄ±rdÄ±m. Ben 17 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m, eÅŸim 16 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ama çok sÄ±kÄ±ntÄ± çektim. Erken yaÅŸta baba oldum, bir evladÄ±m vefat etti. Ben yaptÄ±m gençler yapmasÄ±n, düÄŸün dernekle her ÅŸey daha güzel olur." dedi.