Korkutan aÃ§Ä±klama 7,2'lik bir deprem olmasÄ± hiÃ§ sÃ¼rpriz olmaz

Ã‡anakkale'de dÃ¼n sabahtan bu yana meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan Kandilli Rasathanesinden aÃ§Ä±klama geldi

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çanakkale'deki depremlerin beklenen, sürpriz olmayan depremler olduÄŸunu belirterek, "DolayÄ±sÄ±yla 5, 5,5'lik depremler o bölge için doÄŸal depremler. Bu da onlardan biri. Yani anormal bir durum yok Çanakkale üzerinde." dedi.

Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen Esenler Kent Konseyi'ne katÄ±lan Özener, etkinlik öncesi basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Özener, bir gazetecinin Çanakkale'de son günlerde yaÅŸanan depremlerle ilgili sorusu üzerine, "Çanakkale'deki depremler aslÄ±nda beklediÄŸimiz, yani Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. DolayÄ±sÄ±yla 5-5,5'lik depremler o bölge için doÄŸal depremler. Bu da onlardan biri. Yani anormal bir durum yok Çanakkale üzerinde." diye konuÅŸtu.

Bir gazetecinin "Bu depremler Ege Bölgesi için büyük bir depremin habercisidir diyebilir miyiz?" ÅŸeklindeki sorusuna ise Özener, böyle bir ÅŸeyi söyleyemediklerini dile getirerek, "KeÅŸke söyleyebilsek. Tekrar söyleyeyim, o büyüklükteki bir deprem Çanakkale, Ege Bölgesi için sürpriz deÄŸil. Ne olmayacak, ne de yüzde yüz olacak diyebiliyoruz. KeÅŸke onu söyleyebilsek de depreme çok daha hazÄ±rlÄ±klÄ± olabilsek." ifadelerini kullandÄ±.

Özener, her depremi kendi özelinde deÄŸerlendirmekte daha fayda olduÄŸunu aktararak, ÅŸu anda Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü olarak, kurmuÅŸ olduklarÄ± networklerle depremlerin lokasyonunu ve büyüklüÄŸünü verdiklerini, bunun böyle deÄŸerlendirilmesinde fayda olduÄŸunu söyledi.

"10 SANÄ°YE SONRA Ä°STANBUL'DA 7'LÄ°K BÄ°R DEPREM OLABÄ°LÄ°R, OLMAYABÄ°LÄ°R DE"

Prof. Dr. Özener, bir gazetecinin, "Peki Çanakkale'deki depremler Ä°stanbul'da herhangi bir depremi tetiklemez ya da baÄŸlantÄ± var diyebiliyor musunuz?" sorusu üzerine de ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Normal ÅŸartlarda direkt bir baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyleyemiyoruz bilimsel olarak ama yok da diyemeyiz. Bunu birkaç kere söyledik ama Çanakkale'de, Ä°zmir'de deprem olsun olmasÄ±n, Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olsun olmasÄ±n, bunlardan baÄŸÄ±msÄ±z olarak konuÅŸursak ÅŸu anda Marmara Denizi'nde, Ä°stanbul özelinde etkileyecek, 7'nin üzerinde, 7,2'lik bir deprem olmasÄ± hiç sürpriz olmaz. Yani bu deprem ÅŸu anda konuÅŸurken de olabilir. DolayÄ±sÄ±yla burada öyle bir enerji birikmiÅŸ durumda. Onunla baÄŸlantÄ±lÄ±, baÄŸlantÄ±sÄ±z demeyelim. Hiçbir deprem olmasa bile ÅŸu anda, 10 saniye sonra Ä°stanbul'da 7'lik bir deprem olabilir, olmayabilir de. Ama deprem olacak, her türlü ÅŸeye hazÄ±rÄ±z, her türlü veri var."

Ä°stanbul'da meydana gelebilecek muhtemel bir depreme kendilerinin, bilim insanlarÄ±nÄ±n hazÄ±r olduÄŸunu dile getiren Özener, ÅŸöyle devam etti:

"Birçok insanÄ±n da çok hazÄ±r olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Yani artÄ±k eskisi gibi insanlar bina alÄ±rken, yatÄ±rÄ±m yaparken depremi de düÅŸünüyorlar. Karar vericilerin de epeyce hazÄ±r olduÄŸunu düÅŸünüyorum ama her ÅŸey bitmiÅŸ midir? DeÄŸildir. Bu bir doÄŸal afet. DoÄŸal afetin önüne geçemiyoruz ancak yapabileceÄŸimiz depremin zararlarÄ±nÄ± azaltmak."

Bir deprem uzmanÄ±nÄ±n Ä°zmir'de yarÄ±n deprem olacak açÄ±klamalarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine de Özener, bunun hangi veriler baz alÄ±narak söylendiÄŸini bilmediÄŸini ancak Ege'de de herhangi bir zamanda 5'lik, 6'lÄ±k bir deprem olmasÄ±nÄ±n sürpriz olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Özener, depremin bir doÄŸa olayÄ± olduÄŸunu, bunun önüne geçme ÅŸanslarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"Ancak yapabileceÄŸimiz deprem zararlarÄ±ndan korunmak, zararlarÄ±nÄ± azaltmak. VatandaÅŸ olarak yapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± güçlendirmeliyiz. Zeminin özelliklerini bilerek, mühendislik hizmetlerinden yeteri kadar faydalanmamÄ±z gerekiyor. Bugün Ä°stanbul'da 7,2'lik ya da 7,5'lik bir deprem olsa yÄ±kÄ±mlar arasÄ±nda fark olacak, yani bilimsel olarak, enerji olarak çok büyük bir fark var ama hazÄ±rlÄ±k açÄ±sÄ±ndan çok büyük fark olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Yani bugün deprem olacak gibi hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yapmalÄ±yÄ±z ama umarÄ±m, dua edelim Ä°stanbul'u bekleyen deprem biraz daha gecikir, karar vericilerimiz biraz daha hÄ±zlanÄ±r ve depreme daha hazÄ±r bir Ä°stanbul'a kavuÅŸuruz."

Özener, Çanakkale'deki depremlerin artçÄ±sÄ±nÄ±n 1 hafta, 10-15 güne kadar sürmesinin beklenebileceÄŸini kaydetti.

- "Türkiye'nin her yerinde 5-5,5 depremler çok olaÄŸan depremler"

Özener, daha sonra Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± Tevfik Göksu ile birlikte kÄ±sa bir açÄ±klama daha yaptÄ±.

Tevfik Göksu, Esenler'de depremle mücadele için kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini, yakÄ±n zamanda 50 bin konutun yenileneceÄŸi belirtti.

Depremle mücadele konusunda bir seferberlik olmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Göksu, muhtemel bir depreme hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Haluk Özener de Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduÄŸunu ve buna alÄ±ÅŸÄ±k olunmasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Her an Türkiye'nin her yerinde 5-5,5 depremler çok olaÄŸan depremler. Belli bir süre gecikiyor daha sonra peÅŸ peÅŸe depremler geliyor. Biz depreme hazÄ±rlanmalÄ±yÄ±z. Deprem bir doÄŸal afet, diÄŸer doÄŸal afetler gibi. Bunun önüne geçme ÅŸansÄ±mÄ±z maalesef yok, keÅŸke olabilseydi. YapacaÄŸÄ±mÄ±z tek bir ÅŸey var; depremin zararlarÄ±nÄ± azaltmak. Bunun da en baÅŸÄ±nda vatandaÅŸ olarak ne yapabiliriz, depreme dayanÄ±klÄ± konutlar seçmeliyiz. Mümkün olduÄŸu kadar yerleÅŸimi buna göre saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Karar vericilerin yapacaklarÄ±, depreme dayanÄ±ksÄ±z bina stoklarÄ±nÄ±, dayanÄ±klÄ± hale getirmek yani kentsel dönüÅŸüm. Bir transfer gibi komple belirli bölgelerin belirli yerlere alÄ±narak büyük projelerin yapÄ±lmasÄ±nda çok büyük fayda olduÄŸunu düÅŸünüyorum."