Korkutan aÃ§Ä±klama 7,2'lik bir deprem olmasÄ± hiÃ§ sÃ¼rpriz olmaz

Çanakkale'de dün sabahtan bu yana meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çanakkale'deki depremlerin beklenen, sürpriz olmayan depremler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla 5, 5,5'lik depremler o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan biri. Yani anormal bir durum yok Çanakkale üzerinde." dedi.

Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen Esenler Kent Konseyi'ne katılan Özener, etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Özener, bir gazetecinin Çanakkale'de son günlerde yaşanan depremlerle ilgili sorusu üzerine, "Çanakkale'deki depremler aslında beklediğimiz, yani Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. Dolayısıyla 5-5,5'lik depremler o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan biri. Yani anormal bir durum yok Çanakkale üzerinde." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Bu depremler Ege Bölgesi için büyük bir depremin habercisidir diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusuna ise Özener, böyle bir şeyi söyleyemediklerini dile getirerek, "Keşke söyleyebilsek. Tekrar söyleyeyim, o büyüklükteki bir deprem Çanakkale, Ege Bölgesi için sürpriz değil. Ne olmayacak, ne de yüzde yüz olacak diyebiliyoruz. Keşke onu söyleyebilsek de depreme çok daha hazırlıklı olabilsek." ifadelerini kullandı.

Özener, her depremi kendi özelinde değerlendirmekte daha fayda olduğunu aktararak, şu anda Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü olarak, kurmuş oldukları networklerle depremlerin lokasyonunu ve büyüklüğünü verdiklerini, bunun böyle değerlendirilmesinde fayda olduğunu söyledi.

"10 SANİYE SONRA İSTANBUL'DA 7'LİK BİR DEPREM OLABİLİR, OLMAYABİLİR DE"

Prof. Dr. Özener, bir gazetecinin, "Peki Çanakkale'deki depremler İstanbul'da herhangi bir depremi tetiklemez ya da bağlantı var diyebiliyor musunuz?" sorusu üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Normal şartlarda direkt bir bağlantısının olduğunu söyleyemiyoruz bilimsel olarak ama yok da diyemeyiz. Bunu birkaç kere söyledik ama Çanakkale'de, İzmir'de deprem olsun olmasın, Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olsun olmasın, bunlardan bağımsız olarak konuşursak şu anda Marmara Denizi'nde, İstanbul özelinde etkileyecek, 7'nin üzerinde, 7,2'lik bir deprem olması hiç sürpriz olmaz. Yani bu deprem şu anda konuşurken de olabilir. Dolayısıyla burada öyle bir enerji birikmiş durumda. Onunla bağlantılı, bağlantısız demeyelim. Hiçbir deprem olmasa bile şu anda, 10 saniye sonra İstanbul'da 7'lik bir deprem olabilir, olmayabilir de. Ama deprem olacak, her türlü şeye hazırız, her türlü veri var."

İstanbul'da meydana gelebilecek muhtemel bir depreme kendilerinin, bilim insanlarının hazır olduğunu dile getiren Özener, şöyle devam etti:

"Birçok insanın da çok hazır olduğunu düşünüyorum. Yani artık eskisi gibi insanlar bina alırken, yatırım yaparken depremi de düşünüyorlar. Karar vericilerin de epeyce hazır olduğunu düşünüyorum ama her şey bitmiş midir? Değildir. Bu bir doğal afet. Doğal afetin önüne geçemiyoruz ancak yapabileceğimiz depremin zararlarını azaltmak."

Bir deprem uzmanının İzmir'de yarın deprem olacak açıklamalarının sorulması üzerine de Özener, bunun hangi veriler baz alınarak söylendiğini bilmediğini ancak Ege'de de herhangi bir zamanda 5'lik, 6'lık bir deprem olmasının sürpriz olmayacağını belirtti.

Özener, depremin bir doğa olayı olduğunu, bunun önüne geçme şanslarının bulunmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak yapabileceğimiz deprem zararlarından korunmak, zararlarını azaltmak. Vatandaş olarak yapılarımızı güçlendirmeliyiz. Zeminin özelliklerini bilerek, mühendislik hizmetlerinden yeteri kadar faydalanmamız gerekiyor. Bugün İstanbul'da 7,2'lik ya da 7,5'lik bir deprem olsa yıkımlar arasında fark olacak, yani bilimsel olarak, enerji olarak çok büyük bir fark var ama hazırlık açısından çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Yani bugün deprem olacak gibi hazırlıklarımızı yapmalıyız ama umarım, dua edelim İstanbul'u bekleyen deprem biraz daha gecikir, karar vericilerimiz biraz daha hızlanır ve depreme daha hazır bir İstanbul'a kavuşuruz."

Özener, Çanakkale'deki depremlerin artçısının 1 hafta, 10-15 güne kadar sürmesinin beklenebileceğini kaydetti.

- "Türkiye'nin her yerinde 5-5,5 depremler çok olağan depremler"

Özener, daha sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile birlikte kısa bir açıklama daha yaptı.

Tevfik Göksu, Esenler'de depremle mücadele için kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini, yakın zamanda 50 bin konutun yenileneceği belirtti.

Depremle mücadele konusunda bir seferberlik olması gerektiğini ifade eden Göksu, muhtemel bir depreme hazırlıksız yakalanılmaması gerektiğini söyledi.

Haluk Özener de Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve buna alışık olunması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her an Türkiye'nin her yerinde 5-5,5 depremler çok olağan depremler. Belli bir süre gecikiyor daha sonra peş peşe depremler geliyor. Biz depreme hazırlanmalıyız. Deprem bir doğal afet, diğer doğal afetler gibi. Bunun önüne geçme şansımız maalesef yok, keşke olabilseydi. Yapacağımız tek bir şey var; depremin zararlarını azaltmak. Bunun da en başında vatandaş olarak ne yapabiliriz, depreme dayanıklı konutlar seçmeliyiz. Mümkün olduğu kadar yerleşimi buna göre sağlamalıyız. Karar vericilerin yapacakları, depreme dayanıksız bina stoklarını, dayanıklı hale getirmek yani kentsel dönüşüm. Bir transfer gibi komple belirli bölgelerin belirli yerlere alınarak büyük projelerin yapılmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum."