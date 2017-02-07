TerÃ¶ristlerin mezarlÄ±ktaki cephaneliÄŸi ele geÃ§irildi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde yapÄ±lan aramalar sonucunda bir mezarlÄ±kta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n cephaneliÄŸi bulundu

Mardin'in Nusaybin Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerinin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n HacÄ±lar MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aramada terör örgütü PKK'ya ait çok sayÄ±da silah ve mühimmat ile örgütsel döküman bulundu.

Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat Åžubesi'nin terör örgütüne iliÅŸkin istihbarat çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu elde edilen bilgiler doÄŸrultusunda, Nusaybin Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžubesi ekipleri, Suriye sÄ±nÄ±r kesiminde bulunan HacÄ±lar MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda arama yaptÄ±. MezarlÄ±kta terör örgütü PKK'ya ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 21 roket baÅŸlÄ±ÄŸÄ±, 3 kÄ±sa menzilli el telsizi, 1 kanas keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi, 1 Biksi tüfek, 6 KalaÅŸnikof tüfek, 2 tabanca, 2 silah üstü dürbün, 2 gece görüÅŸlü dürbün, 23 patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸinde kullanÄ±lan malzeme, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.

MezarlÄ±ktan çÄ±karÄ±lan mühimmat incelenmek üzere muhafaza altÄ±na alÄ±nÄ±rken, soruÅŸturma sürüyor.

VALÄ°LÄ°K AÇIKLADI: SÄ°LAHLAR TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK'YA AÄ°T

Nusaybin Ä°lçesi'nin Suriye sÄ±nÄ±r kesiminde bulunan silahlarla ilgili Mardin ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Mardin Emniyet ve MÄ°T Bölge MüdürlüÄŸümüz görevlilerince Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n HacÄ±lar MezarlÄ±ÄŸÄ±nda PKK/KCK terör örgütüne ait mühimmat ve örgütsel doküman olduÄŸu yönünde istihbari bilgiler elde edilmiÅŸ olup, yapÄ±lan aramalarda; 20 adet zÄ±rh delici roket baÅŸlÄ±ÄŸÄ±, 8 adet anti personel roket baÅŸlÄ±ÄŸÄ±, 28 adet roket sevk motoru, 6 adet ak-47 kalasnikof marka piyade tüfeÄŸi ve bu tüfeÄŸe ait 20 adet ÅŸarjör, 2 bin 976 adet ak-47 kalasnikof mermisi, 1 adet kanas keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi ve bu tüfeÄŸe ait 6 adet ÅŸarjör, 1 adet bixi marka makinalÄ± tüfek ve tüfeÄŸe ait 471 adet mermi, 4 metre boÅŸ bixi ÅŸeridi, 1 adet termal, 1 adet avcÄ± dürbünü, 2 adet tabanca, 4 adet hücum yeleÄŸi, 3 adet el telsizi, 36 adet bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan elektronik cihaz ve muhtelif miktarda devre, 50 adet baÅŸlatÄ±cÄ± kapsül, 998 adet m16 tüfeÄŸe ait mermi, 6 adet pil, muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiÅŸtir. Terörle mücadele kapsamÄ±nda hukuk devleti ilkelerine baÄŸlÄ± ve insan haklarÄ±na saygÄ±lÄ± görev anlayÄ±ÅŸÄ± çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarÄ±yla gerekse terörle mücadele eden diÄŸer kurumlarla koordinasyon ve iÅŸbirliÄŸi içerisinde halkÄ±mÄ±zÄ±n huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayÄ±nÄ± önlemeye yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kararlÄ±lÄ±kla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alÄ±nmaktadÄ±r" denildi.