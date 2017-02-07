Yeni kimlik kartÄ±nÄ±zÄ± kaybederseniz bakÄ±n ne kadar ceza Ã¶deyeceksiniz

Yeni yÄ±ldan bu yana daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlanan yeni Ã§ipli kimlik kartlarÄ±nÄ±n kaybolmasÄ± durumunda Ã¶denecek para miktarÄ± belli oldu

Anayasa Mahkemesi, yeni kimlik kartÄ±nÄ±n kaybolmasÄ± halinde vatandaÅŸtan 30 lira alÄ±nacak. Gerekçeli karar, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.AralarÄ±nda Levent Gök, Engin Altay ve Özgür Özel'in de bulunduÄŸu 118 CHP'li milletvekili yeni kimlik kartlarÄ±nÄ±n kaybedilmesini durumundan vatandaÅŸtan yeni kimlik kartÄ± için alÄ±nacak 30 liranÄ±n iptalini istedi ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taÅŸÄ±dÄ±. Anayasa Mahkemesi, CHP'li vekillerin talebini reddetti. Gerekçeli karar, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.