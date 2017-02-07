Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 16:21

Ã‡anakkale'de depremzedeler bu kez yaÄŸÄ±ÅŸla mÃ¼cadele ediyor

Ã§anakkale

Depremin vurduÄŸu Ã‡anakkale'de yaÄŸÄ±ÅŸ da baÅŸladÄ±

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± YukarÄ±köyde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oluyor. ÇadÄ±rlarda kalan depremzedeler, yaÄŸmur ve çamurla mücadele ediyor.Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde meydana gelen depremlerde en fazla hasarÄ± gören YukarÄ±köy'de, çadÄ±rkent yaÅŸamÄ± zorlu baÅŸladÄ±. Bölgede etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ, depremzedeleri zor durumda bÄ±raktÄ±. Aniden bastÄ±ran yaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar, çadÄ±rlara su dolmasÄ±nÄ± engellemek için, kazma ve küreklere çadÄ±rlarÄ±n etrafÄ±na kanal açtÄ±, toprak ve taÅŸlarla çadÄ±rlarÄ±n giriÅŸlerini sabitlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n yaÄŸmur altÄ±ndaki mücadelelerini, çocuklar da endiÅŸeli gözlerle izledi.

 
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