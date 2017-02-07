AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda Ronaldinho izdihamÄ± yaÅŸandÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Ronaldinho, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda izdiham yaÅŸanmasÄ±na neden oldu

Türkiye'ye gelen ünlü futbolcu Ronaldinho, Atatürk HavalimanÄ±nda izdihama sebep oldu.Türkiye'deki programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Dubai'ye gitmek için Atatürk HavalimanÄ±na gelen BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z Ronaldinho'ya çalÄ±ÅŸanlar ve yolcular büyük ilgi gösterdi. YanÄ±nda beÅŸ korumasÄ± ile havalimanÄ±na gelen Ronaldinho ile fotoÄŸraf çektirmek isteyenler izdihama neden oldu. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçaÄŸa gitmek için bindiÄŸi golf aracÄ±na akÄ±n eden yerli ve yabancÄ± hayranlarÄ± Ronaldinho ile fotoÄŸraf çektirmek için büyük çaba harcadÄ±. Golf arabasÄ±nÄ±n gitmesini bir süre engelleyen Ronaldinho hayranlarÄ± daha sonra aracÄ±n peÅŸinden koÅŸtu.