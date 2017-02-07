Afyon merkezli 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 19 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Parelel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 19 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Afyonkarahisar, Ä°zmir, Ankara, Adana, Kütahya, Konya, MuÄŸla ve Denizli'de örgütün haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen ve daha önce melekten ihraç edilen polis memurlarÄ±nÄ±n adreslerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.Operasyonda, aralarÄ±nda polis memuru ve eÅŸlerinin bulunduÄŸu, haklarÄ±na yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan 33 ÅŸüpheliden 19'u gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler, daha sonra Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.