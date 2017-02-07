Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 17:42

GaziosmanpaÅŸa'da Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± yaralÄ±lar var

gaziosmanpaÅŸa

GaziosmanpaÅŸa'da iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda iÃ§inde 10 yolcu bulunan minibÃ¼sÃ¼n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

GaziosmanpaÅŸa'da iki grup arasÄ±nda silahlÄ± çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Olay, YÄ±ldÄ±ztabya Mahallesi'ndeki Alibeyköy Caddesi üzerinde saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasÄ±nda cadde üzerinde silahlÄ± çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. KurÅŸunlar, bu sÄ±rada seyir halinde bulunan ve içinde yaklaÅŸÄ±k 10 yolcu bulunan GaziosmanpaÅŸa-Aksaray hattÄ±ndaki minibüsün camÄ±na ve park halindeki okul taÅŸÄ±tÄ±nÄ±n camÄ±na isabet etti.

HASTANEYE KADAR SÜRDÜ 

ÇatÄ±ÅŸma sonrasÄ± taraflar olay yerinden kaçtÄ±. KurÅŸunlarÄ±n isabet ettiÄŸi minibüsün camÄ± kÄ±rÄ±larak, iki yolcunun yaralanmasÄ±na neden oldu. Minibüs sürücüsü Cevdet Tayar, olayÄ±n ardÄ±ndan aracÄ± durdurmayarak yol üzerindeki özel bir hastaneye kadar sürdü. Hafif yaralanan iki yolcu ayakta tedavi edildi. Minibüsün sürücüsü Cevdet Tayar, iki grubun yol üzerinde silahlarla çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kurÅŸunlarÄ±n aracÄ±n camÄ±na isabet ettiÄŸini, iki yolcunun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce aracÄ± durdurmayarak hastaneye kadar sürdüÄŸünü anlattÄ±.

KAMERA KAYITTAYKEN SÄ°LAH SESLERÄ° DUYULDU

Öte yandan, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n mermi isabet eden minibüsü görüntülediÄŸi sÄ±rada, cadde üzerinde yine silah sesleri duyuldu. Polis, yaÅŸanan olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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