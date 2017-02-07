Antalya'daki tatilcilerin Åžubat ayÄ±nda deniz keyfi

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde etkili olan gÃ¼neÅŸli hava nedeniyle halk plajlara indi

Antalya'nÄ±n Alanya ilçesinde, ÅŸubat ayÄ±nda sÄ±cak ve güneÅŸli havayÄ± fÄ±rsat bilen tatilciler soluÄŸu plajlarda aldÄ±.Ä°lçede hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 18 derece, nem oranÄ±nÄ±n ise yüzde 60 ölçüldüÄŸü öÄŸle saatlerinde, dünyaca ünlü DamlataÅŸ PlajÄ±'nda denize giren ve güneÅŸlenen yerli ve yabancÄ± turistler, renkli görüntüler oluÅŸturdu. BazÄ± turistler ÅŸubat ayÄ±nda denize girmenin keyfini yaÅŸarken bazÄ±larÄ± da ÅŸezlonglarda ve kumsalda güneÅŸlenmeyi ve balÄ±k avlamayÄ± tercih etti. Kleopatra ve Keykubat plajlarÄ±nda da güneÅŸli havayÄ± deÄŸerlendirenler yürüyüÅŸ yaptÄ±.

"RUS TURÄ°STLER EN ÇOK TERCÄ°H EDECEKLERÄ° YER ALANYA OLACAK"

Rusya'dan eÅŸi ile tatil için ilçeye gelen Rus kadÄ±n turist Irina Loktionova, Alanya'yÄ± çok beÄŸendiÄŸini ve ilk tatil için Alanya'ya geldiÄŸin söyledi. Tatil için yaz ve kÄ±ÅŸ mevsimlerinde tercihinin Alanya olduÄŸunu aktaran Loktionova, "Herkesin arayÄ±p bulmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸehir ve burada çok ilginç ve güzel ÅŸeyler bulabilirsiniz. Alanya kültür ÅŸehri olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra güneÅŸ, kum ve denizin bir arada olduÄŸu çok güzel tatil ÅŸehri. Ben düÅŸüncemi söylüyorum. Rus turistler en çok tercih edecekleri yer Alanya olacak" dedi.

"ALANYA'DA YAÅžAMALARI Ä°ÇÄ°N DAÄ°RE SATIN ALDILAR"

Alanya'da meyve ve sebzelerin de çok güzel ve lezzet olduÄŸu söyleyen Loktionova, "Ben buraya eÅŸim ve oÄŸlumla geliyorum. EÅŸim futbolcu ve ne zaman tatille çÄ±kmak istersek Alanya'da oluyoruz. Hatta ve hatta benim annem ile babam tamamen Alanya'da yaÅŸamalarÄ± için daire satÄ±n aldÄ±lar. Bu yüzden biz sadece tatil için deÄŸil her fÄ±rsatta Alanya'yÄ± tercih ediyoruz" diye konuÅŸtu.

"ALANYA BULUNMAZ BÄ°R ÅžEHÄ°R"

Roman Loktionov ise Alanya'nÄ±n çok güzel bir ÅŸehir olduÄŸunu söyledi. Alanya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n sÄ±cakkanlÄ±, yardÄ±msever ve Rus halkÄ±na çok saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± belirten Loktionov, "Burada 7'den 70'e bütün halk turistlerle iç içe ve yardÄ±mcÄ± oluyor. Benim eÅŸimin babasÄ±nÄ±n da Alanya'da evi var. Biz zaten sürekli buraya geliyoruz. Ben futbolcuyum ve tatil için tercihim hep Alanya oluyor. KÄ±sacasÄ± söylemek istediÄŸim ÅŸey. Rus turistler eminim tatil için Alanya'yÄ± tercih edecekler. ÇocuklarÄ±mÄ±z için burada planlanmÄ±ÅŸ güzel eÄŸlence merkezi çok sayÄ±da var. Aile olarak tatil yapmak için Alanya bulunmaz bir ÅŸehir" ifadelerini kaydetti.

Alanya Meteoroloji MüdürlüÄŸü yetkilileri, ilçede güneÅŸli havanÄ±n salÄ± günü yerini yaÄŸÄ±ÅŸa bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan hafta sonuna kadar tekrar güneÅŸli olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.