Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/02/2017 18:30

Meteorolojiden o iller iÃ§in toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±

toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ±

Meteoroloji 6. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 3 ilde yarÄ±n toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor

Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde, yarÄ±n toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸi bildirildi.Meteoroloji 6. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor.AçÄ±klamada, görüÅŸ mesafesinde azalma, hava kalitesinde düÅŸme, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

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