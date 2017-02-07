Meteorolojiden o iller iÃ§in toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji 6. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 3 ilde yarÄ±n toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor

Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde, yarÄ±n toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸi bildirildi.Meteoroloji 6. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor.AçÄ±klamada, görüÅŸ mesafesinde azalma, hava kalitesinde düÅŸme, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.