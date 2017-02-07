Sigara kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±larÄ±nÄ±n yeni yÃ¶ntemi yok artÄ±k dedirtiyor

ÅžanlÄ±urfa'da sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± yeni yÃ¶ntemi polisleri ÅŸok etti. KapÄ±larÄ±n iÃ§ kÄ±sÄ±mlarÄ±na konulan 5 bin 520 paket kaÃ§ak sigara ile 8 bin 480 puro ele geÃ§irildi.

ÅžanlÄ±urfa-Mardin yolu SÄ±rrÄ±n kavÅŸaÄŸÄ±nda uygulama yapan KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan ÅŸüphelendiÄŸi Mehmet Åž. yönetimindeki araçta arama yaptÄ±. YapÄ±lan aramada kamyonetin kasasÄ±ndaki çelik kapÄ±larÄ±n içerisine gizlenmiÅŸ 5 bin 520 paket sigara ile 8 bin 480 puro ele geçirildi. Sigara ve purolara el koyan polis, kamyonet sürücüsü Mehmet Åž.'yi gözaltÄ±na aldÄ±.