Referanduma evet diyen imamlar hakkÄ±nda Diyanet'ten ÅŸok aÃ§Ä±klama

Referandum iÃ§in "evet" kampanyasÄ± baÅŸlatan RÄ±dvan Dilmen'in ardÄ±ndan akÄ±m gibi bÃ¼yÃ¼yen video paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ÅŸimdi de 11 imam gerÃ§ekleÅŸtirdi. Diyanet aÃ§Ä±klama yaparak, durumla ilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Istanbul Belediyesi SoÄŸanlÄ±k MezarlÄ±klar MüdürlüÄŸü'nde görevli 11 imam, referandum'da 'Evet' diyeceklerini belirten görüntü çekti. Ä°mamlar görüntünün sonunda, Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda görevli imamlara da çaÄŸrÄ± yaptÄ±. Görüntünün sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± resmi Twitter hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi Twitter hsabÄ± Diyanet@diyanetbasin'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, "'Referandumda evet diyen imamlar' ÅŸeklinde sosyal medyada yer alan cübbeli ve sarÄ±klÄ± kiÅŸilerin BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla bir ilgisi yoktur." denildi. Öte yandan, geçtiÄŸimiz Cuma günü de Ümraniye Ä°mes Sanayi imamÄ± Hüseyin Güleç, vaaz sÄ±rasÄ±nda refarandumda 'Evet' propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve cemaatin tepkisini aldÄ±ÄŸÄ± ses kaydÄ± da sosyal medyada yoÄŸun bir ÅŸekilde paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte o videodan görüntü: