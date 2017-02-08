Deprem bÃ¶lgesinde evine gidemeyen vatandaÅŸlar iÃ§in konteyner kent kuruluyor

Ã‡anakkale'de devam eden depremler nedeniyle evlerine gidemeyen vatandaÅŸlar iÃ§in konteyner kent kuruluyor

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesinde, iki gündür süren depremlerin ardÄ±ndan evlerine giremeyen vatandaÅŸlar için bölgede konteyner kent kurulmasÄ±na baÅŸlandÄ±.Depremden en fazla etkilenen ilçeye baÄŸlÄ± YukarÄ±köy'de evleri hasar gören vatandaÅŸlar için AFAD ve Türk KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan bölgeye tÄ±rlarla konteyner getirildi.AFAD ve Türk KÄ±zÄ±layÄ± ekipleri, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ altÄ±nda konteyner kent kurmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

Yetkililer, vatandaÅŸlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dinliyor

Misafirhanelerde kalmak istemeyen bazÄ± vatandaÅŸlar ise daha önce kendileri için hazÄ±rlanan çadÄ±rlarda Ä±sÄ±narak vakit geçiriyor.Özellikle yaÅŸlÄ±lar, kadÄ±nlar ve çocuklar çadÄ±rda yanan sobanÄ±n çevresinde toplanarak bir yandan Ä±sÄ±nÄ±rken bir yandan da yardÄ±m dernekleri tarafÄ±ndan kendilerine ikram edilen yemekleri yiyor.Bu arada Çanakkale ve ilçelerinden YukarÄ±köy'e gelen belediye ve kamu yetkilileri, vatandaÅŸlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dinliyor.

"Deprem oldu ama canÄ±mÄ±za bir ÅŸey olmadÄ±"

KucaÄŸÄ±nda çocuÄŸuyla sobanÄ±n baÅŸÄ±nda Ä±sÄ±nan Ramize Kor, AA muhabirine, depremin ardÄ±ndan çocuÄŸuyla evinin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Çok ÅŸükür bizim evimize bir ÅŸey olmadÄ± ama kayÄ±nvalidemin evi hasar gördü. Åžu an için biz de çadÄ±rlarda kalÄ±yoruz. Burada çoluk çocuk soba baÅŸÄ±nda Ä±sÄ±nÄ±p, çay içiyoruz." dedi.

Fatma Kor ise deprem sÄ±rasÄ±nda eÅŸiyle birlikte pencereden kaçtÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Allah'a çok ÅŸükür yaralanmadÄ±k. Deprem oldu ama canÄ±mÄ±za bir ÅŸey olmadÄ±." diye konuÅŸtu.