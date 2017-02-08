Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/02/2017 07:45

Bodrum caddeleri gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼ polis ekipleri harekete geÃ§ti

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± caddeler adeta gÃ¶le dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde saÄŸanak ve dolu etkili oldu.Ä°lçede gün boyu etkisini sürdüren fÄ±rtÄ±na, yerini gece saatlerinden itibaren saÄŸanak ve doluya bÄ±raktÄ±. SaÄŸanak nedeniyle ilçedeki bazÄ± caddelerde su birikintileri oluÅŸtu.Bodrum'un yüksek kesimlerinden ilçe merkezine gelen su birikintilerinden dolayÄ± Dere Sokak ve Atatürk Caddesi dereye dönüÅŸtü. Gece açÄ±k olan bazÄ± iÅŸletmeler de yaÄŸÄ±ÅŸtan olumsuz yönde etkilendi.BazÄ± iÅŸletmeciler biriken suyun iÅŸ yerlerine girmemesi için yoÄŸun çaba gösterdi.Zaman zaman elektrik kesintilerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilçede, polis ekipleri de trafiÄŸin aksamamasÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±.

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Valilik aÃ§Ä±kladÄ± ÅžÄ±rnak'ta sokaÄŸa Ã§Ä±kma saatleri deÄŸiÅŸtirildi

ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 22.00 ile 05.00 arasÄ±nda devam eden sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bugÃ¼nden itibaren 23.00 ile 02.30 saatleri arasÄ±nda uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 10 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 10 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

hava durumu

Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 8 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava bekleniyor