Bodrum caddeleri gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼ polis ekipleri harekete geÃ§ti

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± caddeler adeta gÃ¶le dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde saÄŸanak ve dolu etkili oldu.Ä°lçede gün boyu etkisini sürdüren fÄ±rtÄ±na, yerini gece saatlerinden itibaren saÄŸanak ve doluya bÄ±raktÄ±. SaÄŸanak nedeniyle ilçedeki bazÄ± caddelerde su birikintileri oluÅŸtu.Bodrum'un yüksek kesimlerinden ilçe merkezine gelen su birikintilerinden dolayÄ± Dere Sokak ve Atatürk Caddesi dereye dönüÅŸtü. Gece açÄ±k olan bazÄ± iÅŸletmeler de yaÄŸÄ±ÅŸtan olumsuz yönde etkilendi.BazÄ± iÅŸletmeciler biriken suyun iÅŸ yerlerine girmemesi için yoÄŸun çaba gösterdi.Zaman zaman elektrik kesintilerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilçede, polis ekipleri de trafiÄŸin aksamamasÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±.