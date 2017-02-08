Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/02/2017 08:01

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ne zaman baÅŸlayacak ne zamana kadar devam edecek iÅŸte cevabÄ±

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren Marmara ve Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸecek, hafta sonu ise yurt genelinde azalacak

Meteorolojinin uzun vadeli tahminlerine göre hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± perÅŸembe günü Marmara ve Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda, haftasonunda ise Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak. Marmara ve BatÄ± Karadeniz'de haftasonu çok yoÄŸun kar beklenmiyor. Pazartesi günü kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n biraz daha kuvvetli olabileceÄŸi tahmin ediliyor.

Ä°stanbul'da cumartesi günü karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, pazar günü ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor. Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, BartÄ±n, zonguldak, Bingöl, MuÅŸ, Bursa, Kütahya, BalÄ±kesir, TekirdaÄŸ, KÄ±rklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, IÄŸdÄ±r'da da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

Pazartesi ve salÄ± günü kÄ±yÄ± Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre Ä°stanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salÄ± günleri kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

 
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