Kandilliden korkutan aÃ§Ä±klama bir sonraki deprem 7 ÅŸiddetinde olacak

Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Marmara Denizi iÃ§inde 7 ÅŸiddetindeki depremin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu duyurdu

Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen Esenler Kent Konseyinde, "Bir Åžehir Depreme NasÄ±l HazÄ±rlanÄ±r?" baÅŸlÄ±klÄ± sunum yapan Özener, Türkiye'nin bir deprem kuÅŸaÄŸÄ± ülkesi olduÄŸunu ifade ederek, "Bunlara alÄ±ÅŸÄ±k olmamÄ±z lazÄ±m. Ä°stanbul için daha büyük depremler olmasÄ± da sürpriz deÄŸil." dedi.

Türkiye'nin Arap ve Afrika plakalarÄ±nÄ±n baskÄ±sÄ± nedeniyle batÄ±ya doÄŸru hareket ettiÄŸini dile getiren Özener, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bilim insanlarÄ± bunu bekliyor. VatandaÅŸÄ±n bunun bilincinde olmasÄ± lazÄ±m. Karar vericilerin büyük çoÄŸunluÄŸu zaten bunun bilincinde. DolayÄ±sÄ±yla biz eylem planlarÄ±mÄ±zda gerçekleri göz önüne alarak ilerleyeceÄŸiz. Anadolu bloku ve Ege, batÄ±ya doÄŸru hareket ediyor. Saat istikametinin tersine bir hareket yapÄ±yoruz. AslÄ±nda biz böyle bir hareket yapmasak hiçbir enerji birikmeyecek ve deprem olmayacak. DolayÄ±sÄ±yla ülkemizin yüzde 80-90'Ä± deprem tehlikesi altÄ±nda. Bir sonraki büyük deprem, yani 7'nin üzerindeki bir deprem maalesef Marmara Denizi içinde olacak. Ne yapabiliriz? Deprem bir doÄŸa olayÄ±. Depremi önleme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Tarihsel deprem olmuÅŸ, enerji birikiyor. Yine bir yardan bu enerji dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kacak, boÅŸalacak. Bazen tartÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. 'Tek parça mÄ± iki parça mÄ± kÄ±rÄ±lacak? 7 mi olacak 7,2 mi olacak?' ÅŸeklinde. Bana sorarsanÄ±z tek parça, iki, üç parça kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bilimsel olarak, enerji olarak çok büyük farkÄ± var ama vatandaÅŸa ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yansÄ±masÄ± arasÄ±nda, yani 7,2 olunca hiçbir ÅŸey olmayacak da 7,5 olursa dünya mÄ± kararacak? Yok. 7,2'de de ciddi anlamda biz zarar göreceÄŸiz. DolayÄ±sÄ±yla bir sonraki depremin Marmara'da olacaÄŸÄ± kesin. Bununla ilgili hiç kimsenin ÅŸüphesi yok."

Özener, Marmara Bölgesinin tarih boyunca çok fazla deprem aktivitesi görmüÅŸ bir alan olduÄŸunu dile getirerek, sözlerini, "DolayÄ±sÄ±yla bunu bizden önceki nesiller yaÅŸadÄ± ya biz yaÅŸayacaÄŸÄ±z ya bizden sonraki nesil yine yaÅŸayacak. Bunun kurtuluÅŸu yok. Bu tek kalmayacak. Enerji sürekli birikiyor. Åžu anda 7,2'lik bir deprem olsa bizim açÄ±mÄ±zdan sürpriz olmaz. Ama bunun ne zaman olacaÄŸÄ±nÄ± da bilmiyoruz. KeÅŸke bilsek de ona göre önlem alsak. Ama bu enerji biriktiÄŸi için de depremin büyüklüÄŸü azalmayacak." diye tamamladÄ±.