Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 8 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Yurt genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±, KÄ±yÄ± Ege, Manisa, UÅŸak, Denizli, Burdur ve Antalya çevreleri ile Isparta'nÄ±n güney kesimlerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, gece saatlerinden sonra Ä°stanbul, Bursa, K.MaraÅŸ, Åž.Urfa, Gaziantep, Kilis ve AdÄ±yaman çevrelerinin hafif yaÄŸmurlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; sabah saatlerinde BalÄ±kesir'in batÄ± ilçeleri, Ä°zmir il geneli ile AydÄ±n ve MuÄŸla'nÄ±n kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olmasÄ± bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoÄŸu yönlerden, DoÄŸu Akdeniz ile GüneydoÄŸu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta ve DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± bulutlu 10

Ä°stanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Ä°zmir: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor) 15

Bursa: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerinde kuzey ve batÄ± kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Adana: ParçalÄ± bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Samsun: ParçalÄ± bulutlu 18

Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 17

Erzurum: ParçalÄ± bulutlu -2

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± bulutlu 6