Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/02/2017 08:30

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 10 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 10 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Fatih, Küçükçekmece, Güngören ve Esenyurt ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Ä°stanbul'un Fatih ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece ilçesinin bazÄ± mahalle ve sokaklarÄ±na saat 09.00-11.00'de elektrik verilmeyecek.

Güngören ilçesinin bazÄ± semtlerinde saat 10.00-15.00, Esenyurt ilçesinin bazÄ± mahallelerinde ise saat 10.00-12.00'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± Kesintiler" bölümünden ulaÅŸabilecek.

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