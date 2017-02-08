Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 10 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 10 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek
BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Fatih, Küçükçekmece, Güngören ve Esenyurt ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Ä°stanbul'un Fatih ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 08.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece ilçesinin bazÄ± mahalle ve sokaklarÄ±na saat 09.00-11.00'de elektrik verilmeyecek.
Güngören ilçesinin bazÄ± semtlerinde saat 10.00-15.00, Esenyurt ilçesinin bazÄ± mahallelerinde ise saat 10.00-12.00'de elektrik kesintisi uygulanacak.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± Kesintiler" bölümünden ulaÅŸabilecek.