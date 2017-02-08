Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 10 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 22.00 ile 05.00 arasÄ±nda devam eden sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bugÃ¼nden itibaren 23.00 ile 02.30 saatleri arasÄ±nda uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.