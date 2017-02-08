Valilik aÃ§Ä±kladÄ± ÅžÄ±rnak'ta sokaÄŸa Ã§Ä±kma saatleri deÄŸiÅŸtirildi

ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 22.00 ile 05.00 arasÄ±nda devam eden sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bugÃ¼nden itibaren 23.00 ile 02.30 saatleri arasÄ±nda uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.

El yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve bomba tuzaklÄ± hendek ve barikatlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla 14 KasÄ±m 2015 tarihinde baÅŸlayan ve 14 KasÄ±m 2016 tarihinde kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± saatleri yeniden düzenlendi. ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi tarafÄ±ndan konuyla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Ä°limiz Merkezinde güvenlik güçlerimizin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ± neticesinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacaÄŸÄ± asayiÅŸ ve huzur ortamÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olup,kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir ÅŸekilde sürdürülmesi ve kamu düzenin bozulmasÄ±nÄ±n önlenmesi amacÄ±yla 14.11.2016 Pazartesi gününden itibaren saat 22.00 ile 05.00 arasÄ±nda uygulanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±; 08.02.2017 ÇarÅŸamba gününden itibaren saat 23.00 ile 02.30 arasÄ±nda uygulanacaktÄ±r" denildi.