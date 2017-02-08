Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/02/2017 10:41

DAEÅž eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaydÄ± Meclis bahÃ§esinde keÅŸif yapmÄ±ÅŸlar


Ä°stanbul'da DAEÅž'e yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonda 28 ÅŸÃ¼pheli arasÄ±nda bulunan Selim S.'nin Meclis bahÃ§esinde keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul'da DAEÅž'a düzenlenen operasyon kapsamÄ±nda 28 ÅŸüpheli 'silahlÄ± terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamÄ±nda tutuklanarak cezaevine gönderilmiÅŸti. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, tutuklanan 28 ÅŸüpheli arasÄ±nda bulunan Selim S.'nin 12 Ekim 2016 günü Ä°stanbul'dan Ankara'ya gittiÄŸi, HavalimanÄ±'ndan Çankaya'ya geçerek TBMM bahçesi ve civarÄ±nda keÅŸif çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Kaynak: Sabah

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