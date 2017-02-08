Ã‡ocuklarÄ±nÄ± boÄŸarak Ã¶ldÃ¼ren anne YeÅŸil adam istedi ben de yaptÄ±m

Ä°ki Ã§ocuÄŸunu boÄŸarak Ã¶ldÃ¼ren annenin savcÄ±lÄ±ktaki ifadesi herkesi ikilemde bÄ±raktÄ±. 7 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinde eÅŸiyle sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 3 aydÄ±r 'yeÅŸil adamÄ±' gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

BaÄŸcÄ±lar'da, iki çocuÄŸunu öldürdüÄŸü iddia edilerek tutuklanan H.T. savcÄ±lÄ±kta ifade verdi. H.T. ifadesinde ÅŸunlarÄ± kaydetti: "YaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r 'yeÅŸil adam' görüyorum. OÄŸlum Muhammed bana 'ben artÄ±k iÄŸne vurulmak istemiyorum' diyordu. YeÅŸil adam bana, 'çocuklarÄ±nÄ± öldürürsen onlar için en iyisi olur, iÄŸne de vurulmazlar' diyordu. Ben onlarÄ±n iyiliÄŸini istiyordum. Kendime geldiÄŸimde banyodaydÄ±m. Sonra kendimi sokaÄŸa attÄ±m. AÄŸabeyimi aradÄ±m. 'Çocuklara bir ÅŸey oldu ben sokaktayÄ±m bir bakÄ±n' dedim. Onlar da bakmÄ±ÅŸlar çocuklarÄ±m ölmüÅŸ, ben olay anÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum, EÅŸimin beni evden çÄ±karmamasÄ±ndan dolayÄ± psikolojim bozuldu. Kendimi iyi hissetmiyorum." SavcÄ±lÄ±k, ifade tutanaÄŸÄ±nda ÅŸüphelinin ifade alÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda sürekli titrediÄŸini, aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendini tam anlamÄ±yla ifade edemediÄŸini kaydederek, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda ÅŸüpheye düÅŸüldüÄŸü tespitlerine yer verdi.