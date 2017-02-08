CanlarÄ± pahasÄ±na buz tutan gÃ¶lde balÄ±k avlÄ±yorlar

Van'da yÃ¼zeyi buz tutan tehlike saÃ§an gÃ¶lde balÄ±k tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlar, gÃ¶lden Ã§Ä±kan balÄ±klarÄ±n kilosunu 8-15 liraya satÄ±yor.
Van'Ä±n GürpÄ±nar ilçesinde yaÅŸayan vatandaÅŸlar, yüzeyi buz tutan Zernek baraj gölünde tehlikeyi göze alarak balÄ±k avlÄ±yor. Günün ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla yüzeyi buz tutan göle gelen balÄ±kçÄ±lar, kazma, kürek ve demir çubuklarla buzu kÄ±rarak aÄŸlarla sazan, alabalÄ±k ve Ä±stakoz tutuyor. Göldeki tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden haftada 30-40 kilogram balÄ±k avlayan vatandaÅŸlar, bunlarÄ±n kilogramÄ±nÄ± 8-15 liraya satarak geçimlerini saÄŸlÄ±yor.