Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/02/2017 14:44

PKK operasyonunda bir ilk bu silahÄ± da kullanÄ±yorlarmÄ±ÅŸ


Mardin'de PKK'ya yÃ¶nelik devam eden operasyonlarda PKK'ya ait SSCB yapÄ±mÄ± fÃ¼ze ateÅŸleyicisi ele geÃ§irildi. Bu silahÄ±n ilk defa TÃ¼rkiye'de yakalandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi.

Mardin ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 6-7 Åžubat tarihleri arasÄ±nda Nusaybin'e baÄŸlÄ± ÇalÄ±köy ve Kuyular mahallelerinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarÄ±na yönelik operasyon düzenlendiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, Bornova Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince müÅŸterek olarak icra edilen Kartal-5 Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m Oflaz operasyonunun baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, "Operasyonda bir adet METÄ°S M1 füze ateÅŸleyicisi (Karadan-Karaya/karadan havaya atÄ±lan füze-ilk kez ele geçiriliyor), 2 adet atÄ±ÅŸ kulaklÄ±ÄŸÄ±, 4 adet anti tank roket mühimmatÄ±, bir adet anti personel mühimmatÄ±, 2 bin 220 adet Bixi fiÅŸeÄŸi, 22 adet palaska, 6 adet telsiz, bir adet mesafe ölçer, 8 takÄ±m leÅŸker kÄ±yafeti ve 25 çift ayakkabÄ±, bir adet frekans takip cihazÄ±, bir adet frekans alÄ±cÄ±, 3 adet radyo, 100 metre elektrik kablosu, pil ve pil bloÄŸu, çok miktarda tÄ±bbi malzeme ve çok sayÄ±da örgütsel doküman ele geçirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca, ÇalÄ±köy Mahallesi yolu üzerine BTÖ mensuplarÄ±nca tuzaklanmÄ±ÅŸ 1 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (500 kilogram patlayÄ±cÄ± madde) düzeneÄŸi güvenlik güçlerimizce bulunarak kontrollü ÅŸekilde imha edilmiÅŸtir. Patlama sonucu yolda 4x4,5 metre geniÅŸliÄŸinde 1,5 metre derinliÄŸinde çukur oluÅŸmuÅŸtur. Terörle mücadele kapsamÄ±nda güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonlarÄ±n kararlÄ±kla devam edeceÄŸi, kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur" denildi.

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