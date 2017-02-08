Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/02/2017 14:51

Genelkurmay bÃ¼tÃ¼n gece El Bab'taki operasyonu canlÄ± izledi


DÃ¼n gece El Bab'ta dÃ¼zenlenen operasyonu Genelkurmay'daki komutanlar Ä±ÅŸÄ±klarÄ± kapatmadan sabaha kadar takip etti.

El Bab çatÄ±ÅŸmalarÄ±nda bugüne kadar ki en kapsamlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Bu hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla, takviyesiyle tam bir taaruzdu ve gece operasyonuydu. Bölgedeki askeri kaynaklar da operasyonun pek çok hedefe yönelik baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. O noktolardan biri hastane tepesiydi. DiÄŸerleri ise Akil daÄŸÄ± ve gençlik merkeziydi. Asker tüm bu noktalarÄ± ele geçirdi. Bu noktalar aynÄ± zamanda DEAÅž'Ä±n silah deposu olarak kullandÄ±ÄŸÄ± en kritik noktalardÄ±. Yine askeri yetkililer bu noktolarÄ±n alÄ±nmasÄ±yla DEAÅž'Ä±n kentteki direniÅŸinin kÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylediler. Dün gece Genelkurmay'Ä±n Ä±ÅŸÄ±klarÄ± hiç sönmedi. Komutanlar gece boyunca FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda düzenlenen El Bab operasyonunu canlÄ± takip etti; komuta etti

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