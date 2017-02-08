TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne operasyonda fÃ¼ze ateÅŸleyicisi ele geÃ§irildi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde terÃ¶ristlere yÃ¶nelik devam eden operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildii

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, ilk kez karadan karaya, karadan havaya atÄ±lan METÄ°S M1 füze ateÅŸleyicisinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da mühimmat ele geçirildiÄŸi bildirildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, 6-7 Åžubat'ta Nusaybin ilçesi ÇalÄ±köy ve Kuyular mahalleleri kÄ±rsal alanÄ±nda faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayÄ±cÄ± madde sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ± bulmak amacÄ±yla Bornova Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince müÅŸterek olarak "Kartal-5 Åžehit Jandarma Uzman ÇavuÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m Oflaz" operasyonu düzenlendiÄŸi kaydedildi.

AçÄ±klamada, operasyonda, ilk kez karadan karaya, karadan havaya atÄ±lan METÄ°S M1 füze ateÅŸleyicisi, 2 atÄ±ÅŸ kulaklÄ±ÄŸÄ±, 4 anti tank roket mühimmatÄ±, anti personel mühimmatÄ±, 2 bin 220 biksi fiÅŸeÄŸi, 22 palaska, 6 telsiz, mesafe ölçer, teröristlere ait 8 takÄ±m kÄ±yafet ve 25 çift ayakkabÄ±, frekans takip cihazÄ±, frekans alÄ±cÄ±, 3 radyo, 100 metre elektrik kablosu, pil ve pil bloÄŸu, çok miktarda tÄ±bbi malzeme ile çok sayÄ±da örgütsel doküman ele geçirildiÄŸi belirtildi.

500 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi imha edildi

AyrÄ±ca ÇalÄ±köy Mahallesi yolu üzerine terör örgütü mensuplarÄ±nca tuzaklanmÄ±ÅŸ 500 kilogramlÄ±k el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸinin güvenlik güçlerince bulunarak kontrollü ÅŸekilde imha edildiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, patlama sonucu yolda yaklaÅŸÄ±k 5 metre geniÅŸliÄŸinde, 1,5 metre derinliÄŸinde çukur oluÅŸtuÄŸu vurgulandÄ±.AçÄ±klamada, terörle mücadele kapsamÄ±nda güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi ifade edildi.