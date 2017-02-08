TÃ¼rkiye'nin konuÅŸtuÄŸu Hamdu Sena Ã¶dÃ¼llendirildi

DoÄŸum yapan keÃ§iyi ve yavrusunu dik yamaÃ§ta bÃ¼yÃ¼k zorlukla taÅŸÄ±yan 11 yaÅŸÄ±ndaki Hamdu Sena'ya dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar ve telefon hediye edildi

Rize'de, doÄŸum yapan keçiyi sÄ±rtÄ±nda, yavrusunu ise köpeÄŸi "Tomi"nin sÄ±rtÄ±na baÄŸladÄ±ÄŸÄ± okul çantasÄ±na koyarak dik yamaçta taÅŸÄ±yan ve aÄŸabeyi Ali Rahman'Ä±n çektiÄŸi fotoÄŸrafla sosyal medyanÄ±n gündemine oturan Hamdu Sena, dizüstü bilgisayar ve telefon ile ödüllendirildi. Türkiye DamÄ±zlÄ±k Koyun Keçi YetiÅŸtiricileri Merkez BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Nihat Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve Rize temsilcisi Fahrettin MelemÅŸe ile Ä°kizdere ilçesine baÄŸlÄ± YaÄŸcÄ±lar köyünde yaÅŸayan Bilgin ailesini ziyaret etti.Çelik, ziyarette, örnek davranÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± kutladÄ±ÄŸÄ± 11 yaÅŸÄ±ndaki Hamdu Sena ile 15 yaÅŸÄ±ndaki aÄŸabeyi Ali Rahman'a dizüstü bilgisayar ve telefon, babasÄ± Atilla Bilgin'e ise telefon hediye etti.Hamdu Sena ve Ali Rahman'Ä±n, yaÅŸlarÄ± küçük olmasÄ±na raÄŸmen örnek davranÄ±ÅŸ sergilediklerini belirten Çelik, "Hamdu Sena kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n 'HayvanlarÄ± çok seviyorum. Herkesin de hayvanlarÄ± sevmesini istiyorum. Hayvanlara kötü davranmasÄ±nlar' sözleri gerçekten hafÄ±zlarÄ±mÄ±zda bir fotoÄŸraf olarak kalacaktÄ±r. Ä°nsanlÄ±k namÄ±na örnek teÅŸkil eden davranÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla bu yavrularÄ±mÄ±zÄ± kutluyorum." dedi.Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nda da Hamdu Sena Bilgin'i Ankara'ya davet edeceklerini kaydederek, baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu küçük kÄ±za emanet edeceklerini sözlerine ekledi.