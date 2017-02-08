Ä°stanbul'a kar geliyor iÅŸte o tarih

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul'da cumartesiden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

AA muhabirinin Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü verilerinden derlediÄŸi bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sÄ±caklÄ±klar düÅŸüÅŸe geçiyor. Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n, yarÄ±ndan itibaren düÅŸüÅŸe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor. Bu kapsamda, kentte bugün 12 dereceye kadar çÄ±kan sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n ilerleyen saatlerde 6 dereceye kadar düÅŸmesi ve parçalÄ± bulutlu havanÄ±n da gece saatlerinden itibaren yer yer yaÄŸmura dönmesi tahmin ediliyor.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n en düÅŸük 6, en yüksek 8 derece olacaÄŸÄ± öngörülüyor. HavanÄ±n ise yaÄŸmurlu olmasÄ± bekleniyor.Kentte, cuma günü ise yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerini "kÄ±ÅŸ güneÅŸi"ne bÄ±rakmasÄ±nÄ±n beklenmesine raÄŸmen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n daha da düÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor. Buna göre, cuma günü havanÄ±n güneÅŸli, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en düÅŸük 4, en yüksek 6 derece olmasÄ± öngörülüyor.

HAFTA SONU KAR YAÄžIÅžI BAÅžLIYOR

Åžehirde hafta sonundan itibarense kar bekleniyor. Tahminlere göre, cumartesi en düÅŸük 2 en yüksek 5 derece sÄ±caklÄ±k ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur görülüyor.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise pazar günü daha da düÅŸerek en düÅŸük 1 en yüksek 4, pazartesi ise en düÅŸük 0 ile 3 derece arasÄ±nda deÄŸiÅŸmesi bekleniyor.Söz konusu 2 gün kentte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.