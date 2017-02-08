Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olan terÃ¶rist mahkemeye sevk edildi

Reina saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklama talebi ile sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden Abdurrauf Sertâ€™in katliamÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edildi

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 10 ÅŸüpheli daha emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklanmasÄ± istemiyle nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne sevk edildi.

Tutuklama talebi ile sevk edilen ÅŸüphelilerden Abdurrauf Sert’in Reina katliamÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu belirtildi. Sert ile ilgili hakimliÄŸe gönderilen sevk yazÄ±sÄ±nda DEAÅž evlerinden sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren ÅŸüpheli Eyüp Korkusuz’un yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu belirtildi.

AyrÄ±ca Sert’in telefonunda yapÄ±lan incelemelerde, saldÄ±rgan Masharipov’un polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±ÄŸÄ± Esenyurt’taki örgüt evinin kira kontrat fotoÄŸrafÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu belirtildi.

Kaynak: Hürriyet