Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 08/02/2017 17:36

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olan terÃ¶rist mahkemeye sevk edildi

reina saldÄ±rÄ±sÄ±

Reina saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklama talebi ile sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden Abdurrauf Sertâ€™in katliamÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edildi

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 10 ÅŸüpheli daha emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklanmasÄ± istemiyle nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne sevk edildi.

Tutuklama talebi ile sevk edilen ÅŸüphelilerden Abdurrauf Sert’in Reina katliamÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu belirtildi. Sert ile ilgili hakimliÄŸe gönderilen sevk yazÄ±sÄ±nda DEAÅž evlerinden sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren ÅŸüpheli Eyüp Korkusuz’un yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu belirtildi.

AyrÄ±ca Sert’in telefonunda yapÄ±lan incelemelerde, saldÄ±rgan Masharipov’un polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±ÄŸÄ± Esenyurt’taki örgüt evinin kira kontrat fotoÄŸrafÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu belirtildi. 

Kaynak: Hürriyet

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ã§anakkale

Deprem bÃ¶lgesinde okullar hafta sonuna kadar tatil

Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esiinde okullar hafta sonuna kadar tatildi

fetÃ¶ operasyon

FarklÄ± meslek gruplarÄ±ndaki 14 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

AÄŸrÄ± merkezli 19 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 14 kiÅŸi tutuklandÄ±

silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma

Ankara'da silah sesleri 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Ankara'da meydana gelen olayda kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 3 kiÅŸi yaralandÄ±