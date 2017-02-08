Ankara'da silah sesleri 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Ankara'da meydana gelen olayda kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Ankara'da bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Olay, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Çankaya ilçesi YÄ±ldÄ±zevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliÄŸi belirlenemeyen bir kiÅŸi aracÄ±yla 717. Sokak üzerinde seyreden 34 BE 0689 plakalÄ± aracÄ±n önünü kesti. Burada yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan silahÄ±nÄ± çeken ÅŸahÄ±s, Y.A. ve A.Ä°. isimli 2 kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan yaraladÄ±. AynÄ± yol üzerinde seyreden 06 DSL 41 plakalÄ± aracÄ±n sürücüsü S.O. olaya müdahale etmek istedi. Åžüpheli ÅŸahsÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan S.O. da bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi intikal etti. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardÄ±ndan yaralÄ±lar çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Polis, olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.