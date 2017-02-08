FarklÄ± meslek gruplarÄ±ndaki 14 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

AÄŸrÄ± merkezli 19 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 14 kiÅŸi tutuklandÄ±

AÄŸrÄ± merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 14'ü tutuklandÄ±.AÄŸrÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte iltisaklÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸahÄ±slara yönelik operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada, "AralarÄ±nda rütbeli askerlerin, rütbeli polislerin, doktor, zabÄ±t katibi, öÄŸretmen, esnaf ve sivillerin bulunduÄŸu 47 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ±na yönelik Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü görevlilerimizce 28 Ocak 2017 günü ve takip eden günlerde, ilimiz merkezli 19 ilde operasyon gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olup 41 ÅŸüpheli yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerden 14'ü çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸ, 24 ÅŸüpheli hakkÄ±nda adli kontrol kararÄ± verilmiÅŸtir. 2 ÅŸüpheli iÅŸlemleri sonrasÄ± serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 1 ÅŸüphelinin gözaltÄ± iÅŸlemleri devam etmektedir. DiÄŸer ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sürmektedir" denildi.