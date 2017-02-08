Deprem bÃ¶lgesinde okullar hafta sonuna kadar tatil

Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esiinde okullar hafta sonuna kadar tatildi

Çanakkale'nin AyvacÄ±k ilçesi açÄ±klarÄ±nda iki gündür meydana gelen depremler nedeniyle yaÅŸamÄ±n olumsuz yönde etkilendiÄŸi ilçede, okullarda eÄŸitime 3 gün ara verildi.Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Zülküf MemiÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, AyvacÄ±k ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarÄ±n hafta sonuna kadar tatil edildiÄŸini belirtti.MemiÅŸ, tatil kararÄ±nÄ±n ilçede iki gündür süren çeÅŸitli büyüklüklerdeki depremler nedeniyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti