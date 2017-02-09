Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 07:15

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yemek yiyen askerden acÄ± haber

Mahmut Uslu

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Mahmut Uslu'nun ailesine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±

Åžehit Uslu'nun Kartal Atalar Caddesi'nde yaÅŸayan annesinin evine gelen askeri yetkililer, acÄ± haberi aileye verdi.AcÄ± haberi alan ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± eve gelirken, binaya ve sokaÄŸa Türk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.AcÄ± haberle yÄ±kÄ±lan anne MürÅŸide Uslu'nun polis memuru olan eÅŸi Ali Uslu'yu da uzun zaman önce silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit verdiÄŸi öÄŸrenildi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile aynÄ± masada yemek yemiÅŸti

Bekar olan ve annesiyle yaÅŸayan ÅŸehit Mahmut Uslu, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Gaziantep'in OÄŸuzeli Ä°lçesi'ndeki Ä°l Göç Ä°daresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile aynÄ± masada yemek yiyip sohbet etmiÅŸti.Bu arada, Uslu'nun cenaze töreninin Ankara'da yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

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