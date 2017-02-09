Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelik 74 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 58 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Terör örgütünün faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yönelik çalÄ±ÅŸma yürüten polis, örgüt mensuplarÄ±nÄ±n önümüzdeki günlerde bombalÄ±, silahlÄ±, molotofkokteylli eylem gerçekleÅŸtireceÄŸi bilgisi üzerine 75 ÅŸüpheliyi yakalamaya yönelik 74 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.Operasyonda, 58 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.ZanlÄ±larÄ±n ikametlerinde ve evlerinde yapÄ±lan aramalarda, tabanca, tabancaya ait 4 dolu fiÅŸek ve ÅŸarjör, pompalÄ± tüfek, kurusÄ±kÄ± tabanca ve tabancaya ait 7 fiÅŸek, 100 gram kokain, 7 gram narkotik madde, 2 litre benzin ile çok sayÄ±da örgütsel içerik taÅŸÄ±yan dergi, kitap, gazete, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.