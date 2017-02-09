Meteoroloji uyardÄ± kar yeniden kapÄ±nÄ±zÄ± Ã§alacak

Meteoroloji'den alÄ±nan son verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± veya karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olacak

Yurdun büyük bir bölümünde hafif ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. Yurdun doÄŸu hattÄ±nda yüksek kesimlerde etkili olacak yaÄŸÄ±ÅŸlar karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olacak.Marmara ve Karadeniz bölgesinde birkaç derece azalÄ±ÅŸ bekleniyor. DiÄŸer illerde ise sÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinde seyredecek.

Habertürk'ün haberine göre; Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden alÄ±nan bilgilere göre, Ä°stanbul'da bugün hafif yaÄŸmurlu bir hava hakim, sÄ±caklÄ±k 8 derece. YarÄ±n hava parçalÄ± bulutlu olacak. Cumartesi günü ise Ä°stanbul'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor.Bugün Marmara'nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Güney Ege, Göller Yöresi, BatÄ± Karadeniz , DoÄŸu Anadolu'nun güney ve batÄ±sÄ±, GüneydoÄŸu Anadolu ile KahramanmaraÅŸ, Erzurum, AÄŸrÄ± çevreleri ile Çanakkale'nin doÄŸu ilçeleri ve Antalya'nÄ±n batÄ± ilçelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; hafif yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Anadolu'da karlakarÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, bu Sabah saatlerinde Antalya'nÄ±n Kumluca, Demre ve finike ilçelerinde kuvvetli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.Cuma günü yurdun kuzeydoÄŸu kesimlerinde, iç Anadolu bölgesinin iç kesimleri, ÇankÄ±rÄ± çevrelerinde ve Ä°ç Ege'de hafif ÅŸiddetli yaÄŸmurlar etkili olacak.Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerindeki yaÄŸÄ±ÅŸlar ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olacak.Cumartesi günü yurdun iç kesimlerinde, Göller Yöresi'nde, Denizli ve MuÄŸla çevrelerinde, hafif ÅŸiddetli yaÄŸmur geçiÅŸleri var.Karadeniz bölgesinin tamamen kÄ±yÄ± kesimlerinde, Marmara'nÄ±n Karadeniz'e bakan kesimlerinde, Kars ve Ardahan çevrelerinde yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Marmara'nÄ±n Karadeniz'e bakan kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± tahmin ediliyor.

Ä°STANBUL'DA PAZAR VE PAZARTESÄ° KAR BEKLENÄ°YOR

Cumartesi günü sÄ±caklÄ±klar yurt genelinde azalacak. Ä°stanbul'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise pazar günü daha da düÅŸerek en düÅŸük 1 en yüksek 4, pazartesi ise en düÅŸük 0 ile 3 derece arasÄ±nda deÄŸiÅŸmesi bekleniyor. Söz konusu 2 gün kentte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Pazar günü yurtta birçok ilde kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± etkili olmaya devam edecek.