Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 07:50

Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 2 gÃ¼n boyunca elektrikler kesik olacak

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan o ilÃ§elerinde 10-11 Åžubat tarihlerinde elektrikler verilmeyecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilçelere 10 Åžubat Cuma ve 11 Åžubat Cumartesi günü planlÄ± yatÄ±rÄ±m, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, BaÅŸakÅŸehir, Bahçelievler, Esenyurt, Güngören ve Beylikdüzü ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinin bazÄ± mahallelerine 10 Åžubat'ta saat 22.00'den ertesi gün 06.00'ya kadar farklÄ± saatlerde elektrik verilemeyecek.

11 Åžubat Cumartesi günü Büyükçekmece, Küçükçekmece, BaÅŸakÅŸehir, Esenyurt, Güngören ve Beylikdüzü ilçelerinin bazÄ± semtlerine 08.00-18.30 saatlerinde elektrik saÄŸlanamayacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± Kesintiler" bölümünden ulaÅŸabilecek.

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