Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 07:53

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m eden 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

terÃ¶r operasyonu

Adana'da terÃ¶ristlere yardÄ±m ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'da terör örgütü PKK üyelerine yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen 11 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Edinilen bilgiye göre Adana Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine mekan ve lojistik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen ÅŸüphelilerle ilgili operasyon düzenledi. 15 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lan operasyonda 11 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüpheliler, Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmelerinin ardÄ±ndan Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.

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