Meteoroloji uyardÄ± o iller Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bazÄ± illerde Ã§Ä±ÄŸ bekleniyor

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, Bingöl ve AdÄ±yaman'da eÄŸimli arazilerde çÄ±ÄŸ oluÅŸabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, havanÄ±n yarÄ±n sabah saatlerine kadar Malatya, ElazÄ±ÄŸ ve AdÄ±yaman'da çok bulutlu, hafif yaÄŸmurlu, Tunceli ve Bingöl'de ise çok bulutlu, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarÄ±n deÄŸiÅŸik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceÄŸi öngörülüyor.Kar örtüsü bulunan eÄŸimli arazilerde çÄ±ÄŸ riski oluÅŸabileceÄŸi, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal sis, pus, buzlanma ve don görülebileceÄŸinden, ilgililer ile vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.