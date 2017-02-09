Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 9 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava durumunun ÅŸÃ¶yle olmasÄ± bekleniyor

Ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara'nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Güney Ege, Göller Yöresi, BatÄ± Karadeniz , DoÄŸu Anadolu'nun güney ve batÄ±sÄ±, GüneydoÄŸu Anadolu ile KahramanmaraÅŸ, Erzurum, AÄŸrÄ± çevreleri ile Çanakkale'nin doÄŸu ilçeleri ve Antalya'nÄ±n batÄ± ilçelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; hafif yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Anadolu'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, bu sabah saatlerinde Antalya'nÄ±n Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde kuvvetli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden, iç ve doÄŸu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± bulutlu 11

Ä°stanbul: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± hafif yaÄŸmurlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli 8

Bursa: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve hafif yaÄŸmurlu 11

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 16

Adana: ParçalÄ± bulutlu 17

Antalya: Çok bulutlu, batÄ± ilçelerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 17

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 11

Trabzon: ParçalÄ± çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doÄŸu ve batÄ± ilçeleri yaÄŸmurlu 13

Erzurum: ParçalÄ± çok bulutlu ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, hafif yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu 4