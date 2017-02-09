Mardin'in o ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Mardin KÄ±zÄ±ltepe'deki 2 mahallede yapÄ±lacak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilçesindeki 2 mahallede terör örgütüne yönelik operasyon kapsamÄ±nda sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Uzunkaya ve Uluköy mahallelerinin daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanÄ±nda faaliyet yürüten PKK'lÄ± teröristleri etkisiz hale getirmek, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ± tahrip etmek, silah ve sÄ±ÄŸÄ±naklarda bulunan diÄŸer malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla operasyon düzenlendiÄŸi belirtildi.Operasyonun, bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla düzenlendiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, "5442 SayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince 9 Åžubat 2017 PerÅŸembe günü saat: 06.00 itibarÄ±yla Uzunkaya ve Uluköy Mahalleleri ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸtir. Söz konusu yasaÄŸa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n uymasÄ± kendi can ve mal güvenlikleri açÄ±sÄ±ndan önem arz etmektedir." denildi.