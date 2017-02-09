El Bab'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerler iÃ§in son gÃ¶rev

El Bab'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 5 askerin cenazesi memleketlerine uÄŸurlandÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAÅž ile yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardÄ±ndan son yolculuklarÄ±na uÄŸurlanmak üzere memleketlerine uÄŸurlandÄ±.Åžehit Piyade Astsubay ÜstçavuÅŸ Yahya EfiloÄŸlu, Piyade Uzman ÇavuÅŸ Gökhan KÄ±lÄ±ç, Piyade ÜsteÄŸmen TarÄ±k KoçoÄŸlu, Uzman ÇavuÅŸ Mahmut Uslu ve Uzman OnbaÅŸÄ± Umut Aytekin'in Türk bayraklarÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸlarÄ±, Gaziantep Adli TÄ±p Kurumundan askerler tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±.

Cenazeleri askeri kortej eÅŸliÄŸinde Gaziantep HavalimanÄ±na getirilen ÅŸehitler için tören düzenlendi.Törene ÅŸehit askerlerin aileleri ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Vali Ali Yerlikaya, 5. ZÄ±hlÄ± Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Musa Çatal, Gaziantep BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili Nuri Yetkin Åžekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Ä°l Emniyet Müdürü Vekili Güray Acar ve diÄŸer ilgililer katÄ±ldÄ±.Törene katÄ±lan Åžehit Mahmut Uslu'nun teyzesi Mükrime Elbeyli, gözyaÅŸÄ± dökerek, "Kuzum gitme, gözümün nuru gitme" diyerek aÄŸÄ±tlar yaktÄ±.Törenin ardÄ±ndan ÅŸehitlerin naaÅŸlarÄ±, askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi.