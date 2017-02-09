Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 11:43

Gaziantep'te eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yorlardÄ± 150 kilo patlayÄ±cÄ± ile yakalandÄ±lar


Polislerin Gaziantep'te dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 DAEÅž'li terÃ¶risti 150 kilo patlayÄ±cÄ± ve Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmatla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Gaziantep ValiliÄŸi, DEAÅž'Ä±n üst düzey mensuplarÄ±nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda bazÄ± teröristlerin Türkiye'de sansasyonel eylem yapacaklarÄ± yönünde bilgiler elde edildiÄŸini ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 teröristin Gaziantep'te gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Teröristlerin ifadesi doÄŸrultusunda yapÄ±lan aramalarda yaklaÅŸÄ±k 150 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda, 24 adet patlayÄ±cÄ± madde ile irtibatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ metal ile güçlendirilmiÅŸ canlÄ± bomba bel kuÅŸaÄŸÄ± ve 1 kalÄ±p halinde TNT patlayÄ±cÄ± ele geçirildi.

 

 

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