Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± uyuÅŸturucu ticaretinden tutuklandÄ±

TÃ¼rkiye Alzheimer DerneÄŸi iÃ§in Ã¼nlÃ¼ isimler resim yaptÄ±, AÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan resimlerin ise en Ã§ok ilgi gÃ¶ren, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸekâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ± oldu. ÅžimÅŸek'in resmi tam 151 bin TLâ€™ye satÄ±ldÄ±.