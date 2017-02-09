Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 11:52

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± uyuÅŸturucu ticaretinden tutuklandÄ±


UyuÅŸturucu ticareti yapmak suÃ§undan daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adli kontrol ÅŸartÄ±yla bÄ±rakÄ±lan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–.C. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

UyuÅŸturucu ticareti iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ±yla tekrar gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°stanbul Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ö.C, BakÄ±rköy 6. Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklandÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± sonucu BakÄ±rköy 3. Sulh Ceza HakimliÄŸince hakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± sonrasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan Ö.C, UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸündeki iÅŸlemleri ile Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden sonra BakÄ±rköy Adliyesine götürüldü. BakÄ±rköy 6. Sulh Ceza HakimliÄŸine çÄ±karÄ±lan Ö.C, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

 

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