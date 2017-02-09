BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek'in resmine aÃ§Ä±k artÄ±rmada rekor fiyat

TÃ¼rkiye Alzheimer DerneÄŸi iÃ§in Ã¼nlÃ¼ isimler resim yaptÄ±, AÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan resimlerin ise en Ã§ok ilgi gÃ¶ren, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸekâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ± oldu. ÅžimÅŸek'in resmi tam 151 bin TLâ€™ye satÄ±ldÄ±.

Türkiye Alzheimer DerneÄŸi yararÄ±na onlarca ünlü isim resim yaptÄ±. Bu resimler açÄ±k artÄ±rma ile satÄ±ldÄ±. Gecede en çok ilgi gören BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek’in resmi, 151 bin TL’ye alÄ±cÄ± buldu. ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±’nda düzenlenen, sunuculuÄŸunu Ferhan Tülmen’in yaptÄ±ÄŸÄ±, Okan Karacan’Ä±n da müzayedesini yönettiÄŸi gecede, ressam Tülin Kanun’un "Bi.Re.Y" (Bir Resim Yap) projesi kapsamÄ±nda, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek ve eÅŸi Esra ÅžimÅŸek, AB UzmanÄ± Can Baydarol, Gedik Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hülya Gedik, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Sema Güral Sürmeli, Demsa Group BaÅŸkanÄ± Demet SabancÄ± ÇetindoÄŸan, Ser Åžirketler Grubu Türkan Åžer, merhum iÅŸ adamÄ± Üzeyir Garih’in eÅŸi Lili Garih, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane baÅŸkanÄ± Ali Åžen’in kÄ±zÄ± Suzan Åžen, sanatçÄ± BeyazÄ±t Öztürk, oyuncu Wilma Elles, modacÄ± Tanju Babacan, fotoÄŸraf sanatçÄ±sÄ± Nihat OdabaÅŸÄ±, sunucu Zahide YetiÅŸ, sunucu Nursel Ergin, ÅŸarkÄ±cÄ± AyÅŸegül Aldinç ve Tülay Özmen’in Alzheimer konusunda insanlarÄ± bilinçlendirme amaçlÄ± tuval üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± resimler açÄ±k artÄ±rma ile satÄ±ldÄ±.