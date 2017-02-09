Ä°ÅŸte Ä°stanbul'un en deÄŸerli metro ve metrobÃ¼s duraklarÄ±

Ä°stanbul'un en deÄŸerli ilÃ§eleri metro ve metrobÃ¼s duraklarÄ± Zincirlikuyu, Levent, HisarÃ¼stÃ¼ seÃ§ildi.

'Ä°stanbul RaylÄ± Sistem ve Metrobüs HatlarÄ± Konut DeÄŸer HaritasÄ±' ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul'un Metro, Tramvay ve Metrobüs hatlarÄ±nÄ± mercek altÄ±na alan REIDIN; hat üzerindeki duraklarÄ±n çevresinde bulunan konutlarÄ±n satÄ±ÅŸ ve kira deÄŸerleri ile birlikte, amortisman süreleri ve yÄ±llÄ±k brüt getiri oranlarÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. Haritaya göre Ä°stanbul'un en pahalÄ± üç duraÄŸÄ±, Hisarüstü, Zincirlikuyu ve Levent oldu.

Marmaray HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±:

KazlÄ±çeÅŸme 3.198, YenikapÄ± 4.156, Üsküdar 4.268, AcÄ±badem 6.570 TL/metrekare

KirazlÄ±-Olimpiyat BaÅŸakÅŸehir Metro HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±:

BaÄŸcÄ±lar 2.352, Mahmutbey 3.832, Olimpiyat 3.811, BaÅŸak KonutlarÄ± 3.572 TL/metrekare

YenikapÄ±-HacÄ±osman Metro HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±:

YenikapÄ± 4.156, Taksim 7.685, Mecidiyeköy 5.159, Levent 12.655, Sanayi Mh 4.629, HacÄ±osman 7.937 TL/metrekare

YenikapÄ±-Atatürk HavalimanÄ± Metro HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±:

YenikapÄ± 4.156, Aksaray 4.033, SaÄŸmacÄ±lar 2.796, Otogar 3.021, Zeytinburnu 3.929, Bahçelievler 4.879, Ä°stanbul Fuar Merkezi Ä°stasyonu 10.606 TL/metrekare

YenikapÄ±-KirazlÄ± Metro HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±:

BaÄŸcÄ±lar 2.352, Üçyüzlü 2.429, Otogar 3.021, Aksaray 4.033, YenikapÄ± 4.156 TL/metrekare

KadÄ±köy-TavÅŸantepe Metro HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±:

KadÄ±köy 5.765, AcÄ±badem 6.570, SöÄŸütlüçeÅŸme 5.708, Göztepe 4.184, BostancÄ± 4.184, Maltepe 3.595, Kartal 3.071, Pendik 2.849 TL/metrekare

Üsküdar-Sultanbeyli Metro HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±:

Üsküdar 4.268, Altunizade 6.360, Ümraniye 3.500, Dudullu 3.224, Veysel Karani 2.935 TL/metrekare

Levent-BoÄŸaziçi Ü - Hisarüstü Metro HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±:

Levent 12.655, Hisarüstü 24.935 TL/metrekare

KabataÅŸ-Mahmutbey-Esenyurt Metro HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±:

BeÅŸiktaÅŸ 7.089, Nurtepe 2.923, Alibeyköy 2.864, K.Karabekir 4.067, Mahmutbey 3.832 TL/metrekare

BaÄŸcÄ±lar-KabataÅŸ Tramvay HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±

BaÄŸcÄ±lar 2.352, SoÄŸanlÄ± 2.412, Z.Burnu 3.929, AkÅŸemsettin 2.841, Çapa-Åžehremini 3.995, Aksaray 4.033, BeÅŸiktaÅŸ 7.089 TL/metrekare

TopkapÄ±-Mescid-i Selam Tramvay HattÄ± duraklarÄ±na yakÄ±n konutlarÄ±n metrekare satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±

CevizlibaÄŸ 6.177, Rami 2.761, Bosna-ÇukurçeÅŸme 2.835, Karadeniz 2.590, 50.YÄ±l-BaÅŸtabya 2.353, SultançiftliÄŸi 2.214, Mescid-i Selam 2.268 TL/metrekare.