Ãœvey kÄ±zÄ±na 5 yÄ±ldÄ±r tacizde bulunan madenci tutuklandÄ±

Manisa'da madencilik yapan Ferhat A., 8 yaÅŸÄ±ndan beri Ã¼vey kÄ±zÄ±na tacizde bulunduÄŸu ve hamile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±.

Manisa'nÄ±n Soma ilçesinde, 13 yaÅŸÄ±ndaki üvey kÄ±zÄ± S.E.'ye 5 yÄ±ldÄ±r cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 30 yaÅŸÄ±ndaki Ferhat A., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Turgutalp Mahallesi'nde oturan ve özel bir madende iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Ferhat A.'nÄ±n üvey kÄ±zÄ± S.E.'ye cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ± üzerine Soma ilçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri harekete geçti. Ferhat A. ve eÅŸi N.A., gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Psikolog eÅŸliÄŸinde ifadesine baÅŸvurulan S.E.'nin 8 yaÅŸÄ±ndan beri üvey babasÄ± tarafÄ±ndan cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve üvey babasÄ± tarafÄ±ndan hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi belirtildi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±lardan üvey baba Ferhat A., tutuklanÄ±rken, anne N.A., ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. S.E. ise ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra Soma Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.