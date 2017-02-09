Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 13:51

Adana'da 3 kiÅŸiyi gasp eden zanlÄ±nÄ±n savunmasÄ± ÅŸok etti


Adana'da kafede oturan 3 kiÅŸiyi gasp eden zanlÄ±, "kafede cinsel iliÅŸkiye giriyorlardÄ± uyardÄ±k" diye kendini savundu.

Olay Seyhan ilçesi, ÇÄ±narlÄ± Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiya göre, Hasan Ç., Ä°.Ö. ve S.B. gece bir kafeye girerek, C.A., L.H.O. ve M.M. adlÄ± kadÄ±nÄ±n yanÄ±na geldi. ZanlÄ±lar erkekleri darp edip 120 lira para ve cüzdanlarÄ±nÄ± alÄ±p banka kartlarÄ±nÄ±n ÅŸifresini de öÄŸrenerek kafeden ayrÄ±ldÄ±. ÅžahÄ±slar hemen polisi arayÄ±p gasp edildikleri ihbarÄ±nda bulundu. Polis ihbar üzerine eÅŸkal doÄŸrultusunda zanlÄ±larÄ± bulmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bu arada zanlÄ±lar gasp edilen banka kartlarÄ±ndan da para çekmek istedi. Ancak hesapta para olmadÄ±ÄŸÄ± için zanlÄ±lar baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Bu arada polis Hasan Ç., ve Ä°.Ö.'nün yerini tespit ederek operasyon baÅŸlattÄ±. Polis, YüreÄŸir ilçesine baÄŸlÄ± Anadolu Mahallesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda zanlÄ±larÄ± yakaladÄ±.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Vatani gÃ¶revini yaparken PKK'dan tutuklandÄ±

Kayseri'de askerlik yapan er Abdurrahman DurmuÅŸ, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle adliyeden tutuklanma kararÄ±yla cezaevine sevk edildi.


Avrasya TÃ¼neli'nden bisikletle geÃ§ti polis ceza yaÄŸdÄ±rdÄ±

Avrasya TÃ¼neli'nden sosyal medyadaki hesabÄ±nda ses getirebilmek iÃ§in bisikletle geÃ§en gence polis 294 lira ceza yazdÄ±.


El Bab'ta Ã§atÄ±ÅŸmalar ÅŸiddetlendi Ã–SO ordusuna baÄŸlÄ± birlikler operasyon baÅŸlattÄ±

TSK'nÄ±n 29 AÄŸustos'tan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab ÅŸehir merkezine ilerleyen Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu operasyon baÅŸlattÄ±.