Adana'da 3 kiÅŸiyi gasp eden zanlÄ±nÄ±n savunmasÄ± ÅŸok etti

Adana'da kafede oturan 3 kiÅŸiyi gasp eden zanlÄ±, "kafede cinsel iliÅŸkiye giriyorlardÄ± uyardÄ±k" diye kendini savundu.

Olay Seyhan ilçesi, ÇÄ±narlÄ± Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiya göre, Hasan Ç., Ä°.Ö. ve S.B. gece bir kafeye girerek, C.A., L.H.O. ve M.M. adlÄ± kadÄ±nÄ±n yanÄ±na geldi. ZanlÄ±lar erkekleri darp edip 120 lira para ve cüzdanlarÄ±nÄ± alÄ±p banka kartlarÄ±nÄ±n ÅŸifresini de öÄŸrenerek kafeden ayrÄ±ldÄ±. ÅžahÄ±slar hemen polisi arayÄ±p gasp edildikleri ihbarÄ±nda bulundu. Polis ihbar üzerine eÅŸkal doÄŸrultusunda zanlÄ±larÄ± bulmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bu arada zanlÄ±lar gasp edilen banka kartlarÄ±ndan da para çekmek istedi. Ancak hesapta para olmadÄ±ÄŸÄ± için zanlÄ±lar baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Bu arada polis Hasan Ç., ve Ä°.Ö.'nün yerini tespit ederek operasyon baÅŸlattÄ±. Polis, YüreÄŸir ilçesine baÄŸlÄ± Anadolu Mahallesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda zanlÄ±larÄ± yakaladÄ±.