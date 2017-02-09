Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 14:02

11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar Ã§Ä±tÄ±r olur dedi Ã¼niversitedeki gÃ¶revinden istifa etti


Zahide YetiÅŸ'in programÄ±na konuk olan ve sÃ¶zleriyle tepki Ã§eken Dr. Cihan Aksoy, NTV'de yayÄ±nlanan programÄ±na ve Ã¼niversitedeki gÃ¶revine veda ettiÄŸini duyurdu.

Show TV'de "Zahide YetiÅŸ'le" isimli Sabah programÄ±na konuk olan Dr. Cihan Aksoy'un, canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda "11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar çÄ±tÄ±r olur" ÅŸeklindeki gafÄ± üzerine NTV'de yayÄ±nlanan programÄ±na ve üniversitedeki görevine de veda ettiÄŸini duyurdu. Dr. Cihan Aksoy'un açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:"YaÅŸamÄ±m boyunca iyi bir insan, iyi bir hekim olmaya ve elimden geldiÄŸince herkese iyilik yapmaya çabaladÄ±m. Televizyon programlarÄ±nda da, öÄŸrencilerime verdiÄŸim derslerde de insanlarÄ±n hastalÄ±klardan korkmadan, üzülmeden ÅŸifa aramasÄ±nÄ± ve tedavide doÄŸruyu görmesi için çabaladÄ±m.KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m bir televizyon programÄ±nda endiÅŸeli bir anneden gelen soruya, kendisini rahatlatmak amacÄ±yla söylediÄŸim ve hiçbir ART niyet taÅŸÄ±mayan bir kelimenin buralara (Narsist pedofil...) çekilebileceÄŸini hiç düÅŸünmemiÅŸtim. Bu sabaha kadar da kötü bir ÅŸey söylediÄŸimi anlamamÄ±ÅŸtÄ±m. Zira iyi niyetle söylediÄŸim kelimenin argo anlamÄ±nÄ± gerçekten bilmiyordum. Bu nedenle bugüne kadar sevgisini ve güler yüzünü esirgemeyen Türk toplumundan özür diliyorum."

 

 

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