CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan talimat verdi aranan Ã¶ÄŸretmen yine kaÃ§tÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 2012'den beri arattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmenin yine kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve yakalanmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Sakarya'da, 7 Nisan 2012'de meydana gelen olayda, fen bilgisi öÄŸretmeni olan Mesut T., çarÅŸaf giyip kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek diÅŸçiye gelen kendisinden 20 yaÅŸ küçük öÄŸrencisi 14 yaÅŸÄ±ndaki A.A.'yÄ±, annesinin yanÄ±ndan kaçÄ±rdÄ±. Ailenin bir televizyon programÄ±na çÄ±kmasÄ± üzerine dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Bulun" talimatÄ± verince, 115 gün sonra Kocaeli'nde yakalanan öÄŸretmen, 30 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.
Kaynak: Sabah