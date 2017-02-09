Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 14:02

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan talimat verdi aranan Ã¶ÄŸretmen yine kaÃ§tÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 2012'den beri arattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmenin yine kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve yakalanmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Sakarya'da, 7 Nisan 2012'de meydana gelen olayda, fen bilgisi öÄŸretmeni olan Mesut T., çarÅŸaf giyip kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek diÅŸçiye gelen kendisinden 20 yaÅŸ küçük öÄŸrencisi 14 yaÅŸÄ±ndaki A.A.'yÄ±, annesinin yanÄ±ndan kaçÄ±rdÄ±. Ailenin bir televizyon programÄ±na çÄ±kmasÄ± üzerine dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Bulun" talimatÄ± verince, 115 gün sonra Kocaeli'nde yakalanan öÄŸretmen, 30 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaynak: Sabah

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