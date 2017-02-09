ErdoÄŸan Kenan IÅŸÄ±k'Ä± ziyaret edemediÄŸim iÃ§in kendimi suÃ§lu hissediyorum

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tiyatro alanÄ±nda Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Kenan IÅŸÄ±k hakkÄ±nda kendini suÃ§lu hissettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Özel Ödülleri Töreni'nde konuÅŸtu. ErdoÄŸan tiyatro alanÄ±nda ödüle layÄ±k görülen Kenan IÅŸÄ±k için, "Yurt dÄ±ÅŸÄ± tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediÄŸimden dolayÄ± kendimi suçlu hissediyorum. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceÄŸim" dedi.